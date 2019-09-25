Узбекский реставратор спрыгнул со второго этажа и сломал позвоночник во время рейда полиции в Москве

CA-NEWS (UZ) - Двое узбекистанцев, которые пытались сбежать, спрыгнув со второго этажа после того, как в подмосковной Балашихе полиция ворвалась в квартиру, получили серьезные ранения и находятся в реанимации.

Назвавшие себя «сотрудниками угрозыска» двое полицейских, пришли на следующий день в больницу и взяли с узбекистанцев заявления, в которых говорится: «Никто не угрожал нам».

Подвергшиеся насилию со стороны московской полиции двое узбекистанцев, являются реставраторами и были приглашены на работу Московским политехническим музеем. Инцидент произошел вечером 20 сентября.

В квартиру к гражданину Кыргызстана Эльёрбеку Умарова пришли в гости четверо узбекистанцев: Жасурбек Бегимов, Дильшод Темиров, Алишер Эргашев и Ильхом Холматов.

Немного спустя трое полицейских ворвались к ним в квартиру и начали всех избивать.

Ильхом Холматов описывает инцидент следующим образом: «Мы ужинали, и неожиданно появились люди в гражданской одежде. Они сказали, что из угрозыска и начали избивать парней. Один из них показал мне пистолет и сказал, что будет стрелять. Дальше я не знаю, помню только, что я лежу на земле и у меня сломана нога.

Элёрбек Умаров, гражданин Кыргызстана, который снимал квартиру, сказал, что сотрудники полиции ворвались без разрешения и требовали деньги.

- Как только я сказал, что я из Кыргызстана, он ударил меня по носу! Когда меня снова начали бить я спросил: «Что я тебе сделал?». Он сказал: «Ты дашь мне 10 000 рублей!». Он продолжал меня бить, хотя я сказал ему, что у меня есть на карте 8000 рублей, и что я вытащу их из банкомата завтра утром. Гость, которого звали Дильшод, тоже спрыгнул со второго этажа - и теперь он в реанимации.

Джасурбек Бегимов спрятался от полиции на балконе среди старых вещей и стал свидетелем того, что они полиция продолжала избивать двух мигрантов, которые находились в комнате.

«Избиение и унижение длились около двух часов», - сказал он.

Двое узбекистанцев, которые спрыгнули со второго этажа, лежали без сознания на земле и были замечены другими таджикскими мигрантами, проходящими мимо и вызвавшими скорую помощь.

Как только приехала машина скорой помощи, 3 полицейских ждали в подъезде отъезда "Скорой" и затем скрылись с места происшествия.

Выяснилось, что Дильшод Темиров находится в реанимационном отделении Центральной районной больницы города Балашихи в тяжелом состоянии с переломами кости таза, позвоночника, руки и пальца, вместе с другим мигрантом из Узбекистана, Ильхомом Холматовым, который спрыгнул с ним со второго этажа.

Ильхом Холматов сказал, что те же полицейские уже форме пришли на следующий день в отделение интенсивной терапии со своим руководством в звании майора. "Они оба пришли и сказали: «Вы сами спрыгнули». Один из свидетелей, якобы видел, как мы прыгали!", - говорит мигрант.

Один из родственников пострадавших, который предоставил дополнительную информацию, сказал, что давление на избитых мигрантов продолжается. Он сказал, что, несмотря на наличие у него документов, врачи из Балашихи потребовали предоплату за операцию Темирова.

По его словам, врач потребовал забрать из больницы Дильшода Темирова с переломанным позвоночником, сказав. что "это дорогостоящая операция". "Или платите деньги или забирайте его!", - сказали врачи.

По информации официальных источников, операция узбекских мигрантов будет полностью оплачена московским офисом Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана.

Правозащитница Валентина Чупик, занимающаяся защитой узбекских мигрантов, сказала, что она направила жалобу от имени мигрантов в Московский областной следственный комитет, областное управление полиции и прокуратуру Московской области.

Она добавила, что потребовала возбуждения уголовного дела против сотрудников полиции, которые напали на узбекских мигрантов, угрожали пистолетами, требовали деньги и избили их.

Установлено, что узбекские рабочие являются высококвалифицированными реставраторами и были приглашены на работу Московским политехническим музеем. Они занимались реставрационными работами в музеях Москвы.