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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший глава МВД Армении найден мёртвым с огнестрельным ранением в голову

CA-NEWS (CA) -  Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.

По ее данным, мужчину обнаружили в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства».

Айк Арутюнян возглавлял МВД с 1999 по 2003 год, а следующие пять лет был главой полиции республики. Проходил свидетелем по делу о событиях марта 2008 года, фигурантом которого, в частности, является бывший президент Армении Роберт Кочарян, передает iz.ru.

Речь идет о 1 марте 2008 года, когда Кочарян дал указ разогнать оппозиционный митинг сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, проигравшего президентские выборы Сержу Саргсяну. Произошли столкновения с полицией, погибли по меньшей мере 10 человек и около 250 получили ранения. Чтобы стабилизировать ситуацию в стране, Кочарян воспользовался конституционным правом и ввел чрезвычайное положение. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в свержении конституционного строя в 2008 году.

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