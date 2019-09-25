Французская компания займется отоплением в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Французская компания Veolia Environment займется отоплением в Ташкенте. Об этом сообщает UPL.

Руководство компании предоставила властям столицы проект по обеспечению города отоплением. Проект компании представляет за собой обеспечение отоплением по экологическим, техническим и международным стандартам.

Проект будет реализован на условиях государственного частного партнерства. Для справки: Veolia Environnement — французская многопрофильная компания, базирующаяся в Париже. Специализируется на четырёх сферах деятельности: поставка и очистка воды, коммунальные услуги, энергетика и транспортные услуги. Компания основана 14 декабря 1853 года.



