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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходят переговоры между Узбекистаном и ЕС

CA-NEWS (UZ) -  23-28 сентября в Ташкенте проходит 3-й раунд переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом, а также 14-е заседание Подкомитета «Узбекистан - ЕС» по экономике, торговле и инвестициям, сообщает пресс-служба МИД.

Делегации сторон возглавляют заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Дилшод Ахатов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девин.

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