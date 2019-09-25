В Ташкенте проходят переговоры между Узбекистаном и ЕС

CA-NEWS (UZ) - 23-28 сентября в Ташкенте проходит 3-й раунд переговоров по проекту Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом, а также 14-е заседание Подкомитета «Узбекистан - ЕС» по экономике, торговле и инвестициям, сообщает пресс-служба МИД.



Делегации сторон возглавляют заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Дилшод Ахатов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девин.