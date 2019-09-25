В Душанбе обсудили вопросы привлечения австрийских инвестиций в различные отрасли Таджикистана

- Таджикистан, экономика
- 10:33, 25 сентября 2019
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CA-NEWS (TJ) - 24 сентября состоялась встреча министра экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода с генеральным директором внешнеэкономического сотрудничества Федерального министерства экономики Республики Австрия, сопредседателем межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Республики Австрия по торгово-экономическому и промышленному сотрудничеству господином Францом Вессигом.
В ходе встреч стороны обменялись мнениями о развитии и расширении двусторонних отношений, в том числе об усилении деятельности межправительственной комиссии Таджикистана и Австрии по торгово-экономическому и промышленному сотрудничеству и выполнении соответствующих пунктов протокола, подписанного в рамках данной комиссии, а также о привлечении австрийских инвестиций в сельское хозяйство, промышленность, транспорт, здравоохранение, туризм и др, сообщает пресс-служба ведомства.
В завершение стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества