РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы произошло ДТП. 14 пассажиров из 23 - граждане Монголии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) -  25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" перевернулся автобус. В нем находились 23 пассажира, 14 из них из Монголии. В результате ДТП 4 человека получили ранения, сообщает пресс-служба МИИР РК.

По предварительным данным водитель автобуса г/н 812LKB05 уснул и совершил опрокидывание.

Отмечается, что транспортное средство прошло технический осмотр 17 июня, а на участке, где произошло ДТП, установлены дорожные знаки согласно дислокации.

Представители АО "К-Дорстрой" и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Хорезмская милиция задержала участников пешего хода (видео)
  • Отчим избил 2-летнего ребенка в Алматы: малышу сделали трепанацию черепа
  • Президент Казахстана встретился с капитанами бизнеса США
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×