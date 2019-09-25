В Алматы произошло ДТП. 14 пассажиров из 23 - граждане Монголии
- Монголия, происшествия
- 11:19, 25 сентября 2019
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CA-NEWS (MNG) - 25 сентября на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" перевернулся автобус. В нем находились 23 пассажира, 14 из них из Монголии. В результате ДТП 4 человека получили ранения, сообщает пресс-служба МИИР РК.
По предварительным данным водитель автобуса г/н 812LKB05 уснул и совершил опрокидывание.
Отмечается, что транспортное средство прошло технический осмотр 17 июня, а на участке, где произошло ДТП, установлены дорожные знаки согласно дислокации.
Представители АО "К-Дорстрой" и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются.