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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге от огнестрельных ран скончался гражданин Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  В Санкт-Петербурге в больнице скончался гражданин Узбекистана, госпитализированный с огнестрельными ранениями.

Как сообщила пресс-служба МИД РУз, раненного мужчину обнаружили на улице Фурштатской в минувшую субботу, 21 сентября. Его экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу. Врачи боролись за жизнь узбекистанца, однако спасти его не удалось. На следующий день он скончался.

В данный момент по факту произошедшего петербургское управление Следкома проводит расследование. Генконсульство взяло ситуацию на контроль и занимается консульско-правовыми и организационными вопросами транспортировки тела соотечественника на родину, сказано в сообщении МИД.

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