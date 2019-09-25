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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистан поступила партия автомобилей KAMAZ-6520 из Татарстана

CA-NEWS (TM) -  Очередную партию - 200 грузовых автомобилей, произведённых Камским автозаводом (Республика Татарстан РФ), получили в эти дни предприятия агентства «Тürkmenawtoulaglary», сообщает Золотой Век.

Прибывшая техника - усовершенствованная модель самосвалов KAMAZ 65-20 - работает на дизельном топливе стандарта Евро-3. Двигатель 400 л.с. Модель оснащена специальной системой, снижающей шум и, следовательно, обеспечивающей комфортные условия для работы водителя.

Машины от российского производителя будут задействованы на крупнейших объектах, строительство которых осуществляется как в столице, так и в регионах страны.

В частности, грузовые автомобили распределены по предприятиям, подведомственным агентству, из которых 40 будут использованы соответствующими структурами в Ашхабаде, 50 – в Ахалском, 20 – в Балканском, 25 – Дашогузском, 35 – Лебапском и 30 – Марыйском велаятах.

Согласно подписанному в июне этого года главой государства Постановлению, министерствами и отраслевыми ведомствами страны будет осуществляться поэтапная закупка у компании «KAMAZ FTC CORP. LLP» (Великобритания) крупной партии автомобилей и специальной техники марки KAMAZ (около 2 тысяч единиц) и запасных частей к ним.

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