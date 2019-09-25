В Таджикистане экс-судья обвиняется в развратных действиях в отношении 12-летней девочки

CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Фирдавси заслушивает дело экс-судьи, который обвиняется в развратных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Родные подсудимого категорически против выдвинутых обвинений.

Экс-судья сейчас находится на пенсии, ему свыше 60 лет. Он обвиняется по ст. 142 ч. 2 (Развратные действия) УК РТ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сотрудник суда района Фирдавси сообщил 24 сентября Радио Озоди, что ход следствию и судебному рассмотрению дал отец несовершеннолетней девочки, который написал заявление на своего соседа.

Тем временем родные подсудимого, который является жителем Душанбе, называют обвинения «абсолютно беспочвенными» и «клеветническими».

По этическим соображениям более подробных комментариев в суде не предоставили. Впрочем, некоторые подробности сообщил отец девочки, который участвует в суде в качестве потерпевшего. Назовем его К.М.

По его словам, с бывшим судьей они соседи, на протяжении 13 лет проживают в одном из высотных домов Душанбе. Путем применения угроз и запугиваний экс-судья в июне этого года совершил с его дочерью развратные действия сексуального характера, удовлетворяя свои половые потребности.

23 сентября журналисты Радио Озоди хотели побеседовать с подсудимым, на стук в дверь квартиры открыла его родственница, которая сказала, что «глава семейства не такой человек, чтобы совершить подобное с кем-то». От дальнейшего общения с прессой она отказалась.

Мухаббат Джураева, адвокат подсудимого, в телефонной беседе с Радио Озоди отказалась комментировать дело своего подзащитного.

По словам отца девочки, когда он услышал о произошедшем, то сразу же обратился в органы.

«Моя дочь в последнее время выглядела подавленной. Однажды во дворе она расплакалась возле своих подружек и рассказала им, какие вещи позволяет себе по отношению к ней их сосед. Этот разговор услышала соседка с третьего этажа, позвала дочку к себе и подробно расспросила ее. Женщина посоветовала дочери всё открыто рассказать своей матери, но та побоялась. Тем не менее разговоры дошли до нас», - добавил К.М.

По его словам, слухи дошли и до семьи подсудимого и как-то они устроили дочери допрос в грубой форме, на что ребенок растерялся и не смог проронить ни слова.

К.М. сказал также, что сначала в отношении экс-судьи было возбуждено уголовное дело по статье 139 (Насильственные действия сексуального характера) УК РТ, которая предусматривает более суровое наказание. Но позже дело было переквалифицировано на ст. 142 (Развратные действия).

«Мы спросили, почему дело переквалифицировано. Нам ответили, что изнасилования не было как такового, подсудимый лишь удовлетворял свои половые потребности», - сказал отец девочки.

Медицинское обследование также показало, что несовершеннолетняя не подвергалась изнасилованию, ее девственность сохранена. Двое осведомленных источников сообщили, что подсудимый использовал тело девочки для удовлетворения своих половых потребностей, эти факты были подтверждены в ходе расследования прокуратурой и на основе полученных доказательств экс-судье были предъявлены обвинения.

Отец ребенка говорит, что хочет справедливого рассмотрения дела, поэтому просит Детского омбудсмена обратить внимание на этот кейс. В офисе Уполномоченного по правам ребенка заверили Радио Озоди, что будут внимательно следить за судебным рассмотрением дела.

Осведомленный источник сообщил, что экс-судья имел более 30-летний стаж работы в судебных органах, он проработал в судах ГБАО, Хатлона, РРП. Вышел на пенсию 5 лет назад.

Судебный процесс начался на прошлой неделе и пока состоялось два заседания. Отец девочки участвовал на процессе пока без адвоката, но уже 24 сентября нанял защитника.

В Таджикистане не ведется статистики по безнравственным преступлениям в отношении детей. Ранее власти заявляли, что за последние два года в стране было зарегистрировано около 30 фактов изнасилования несовершеннолетних.