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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии проводится перепись огнестрельного оружия
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CA-NEWS (MNG) -  C 20 сентября по 4 ноября в Монголии проводится перепись и перерегистрация огнестрельного оружия, передает Mongolnow.

Все граждане, имеющие на руках оружие должны посетить территориальные органы полиции и пройти перерегистрацию.

Большинство жителей владеют охотничьими или гражданскими карабинами и гладкоствольными ружьями.

Закон «Об оружии» Российской Федерации во многом пересекается с законами Монголии. Как и в РФ в Монголии запрещено владение в качестве гражданского или охотничьего автоматического оружия и короткоствольного (пистолеты, револьверы).

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