В Монголии проводится перепись огнестрельного оружия

Иллюстративное фото // АКИpress

CA-NEWS (MNG) - C 20 сентября по 4 ноября в Монголии проводится перепись и перерегистрация огнестрельного оружия, передает Mongolnow.



Все граждане, имеющие на руках оружие должны посетить территориальные органы полиции и пройти перерегистрацию.

Большинство жителей владеют охотничьими или гражданскими карабинами и гладкоствольными ружьями.

Закон «Об оружии» Российской Федерации во многом пересекается с законами Монголии. Как и в РФ в Монголии запрещено владение в качестве гражданского или охотничьего автоматического оружия и короткоствольного (пистолеты, револьверы).