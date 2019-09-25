В Пакистане произошло землетрясение: 19 погибших и 300 раненых

- Азия и мир, происшествия
- 12:57, 25 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - На востоке Пакистана 24 сентября произошло землетрясение, насчитываются десятки погибших и сотни раненных. Сила землетрясения составила 5,2 балла, а его эпицентр находился в городе Мирпур, сообщает The Guardian.
"По меньшей мере 19 человек погибли и более 300 ранены", - сказал заместитель генерального инспектора полиции в Мирпуре Сардар Галфараз,.
Из-за угрозы аварии властям пришлось полностью остановить местную гидроэлектростанцию.
Всех сотрудников срочно эвакуировали и разместили в палаточных городах, вместе с остальными пострадавшими.
По словам спасателей, число жертв и пострадавших может значительно вырасти, так как поисковая операция только началась, и отдаленные поселки они еще не обследовали.
В результате землетрясения на дорогах Пакистана наблюдаются трещины глубиной 1-2 метра, в которые уже застряли несколько автомобилей.