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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пакистане произошло землетрясение: 19 погибших и 300 раненых

CA-NEWS (CA) -  На востоке Пакистана 24 сентября произошло землетрясение, насчитываются десятки погибших и сотни раненных. Сила землетрясения составила 5,2 балла, а его эпицентр находился в городе Мирпур, сообщает The Guardian.

"По меньшей мере 19 человек погибли и более 300 ранены", - сказал заместитель генерального инспектора полиции в Мирпуре Сардар Галфараз,.

Из-за угрозы аварии властям пришлось полностью остановить местную гидроэлектростанцию.

Всех сотрудников срочно эвакуировали и разместили в палаточных городах, вместе с остальными пострадавшими.

По словам спасателей, число жертв и пострадавших может значительно вырасти, так как поисковая операция только началась, и отдаленные поселки они еще не обследовали.

В результате землетрясения на дорогах Пакистана наблюдаются трещины глубиной 1-2 метра, в которые уже застряли несколько автомобилей.

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