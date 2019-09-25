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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КНБ раскрыл цех по изготовлению оружия в Костанайской области

CA-NEWS (KZ) -  29 августа Рудненским городским судом Костанайской области вынесен приговор Д.Басакину и А.Стенину за незаконный сбыт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, организовавшим кустарный миницех по переделке охолощенных видов оружия в боевое.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по ст.287 (незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ) и 291 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ) УК РК и приговорены к различным срокам наказания.

Один из фигурантов в настоящее время разыскивается.

Напомним, в апреле т.г. года сотрудниками ДКНБ РК по Костанайской области проведена операция по задержанию вышеуказанных лиц при попытке сбыта взрывчатого вещества «аммонит» весом 2 кг, а также боевого пистолета.

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