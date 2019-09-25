Nur Otan подал в суд на трех активистов

CA-NEWS (KZ) - Партия Nur Otan подала исковое заявление в суд за распространение ложной информации на граждан С.Закирову, М.Турымбетова и А.Ильяшева, говорится в сообщении департамента по связям с общественностью партии.



Ответчики неоднократно выдвигали обвинения в судебном порядке к Nur Otan о якобы воспрепятствовании созданию партии. Обвинения в адрес Nur Otan активно распространялись в соцсетях и тиражировались в СМИ, сообщает партия.

«При этом, согласно пункту 1 статьи 10 Закона РК «О политических партиях», государственная регистрация политической партии осуществляется министерством юстиции РК. Nur Otan не имеет никакого отношения к регистрации других партий и, тем более, не имеет возможности воспрепятствовать кому-либо в этом вопросе», - отмечается в сообщении.

В партии Nur Otan считают «данные действия попыткой дискредитации деятельности общественного объединения. В этой связи согласно статьи 143 Гражданского кодекса РК партия Nur Otan обратилась с соответствующим иском в Жетысуский районный суд города Алматы».