Премьер-министр Таджикистана выступил на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, возглавляющий делегацию Таджикистана на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, 23 сентября выступил на заседании высокого уровня «Всеобщий доступ к здравоохранению», которая прошла в рамках сессии Генассамблеи ООН, передает НИАТ Ховар.



В заседании приняли участие главы государств и руководители правительств, министры, представители политических кругов и специалисты в области здравоохранения из многих стран мира.

Кохир Расулзода, выступая перед участниками заседания, ознакомил их с достижениями в сфере здравоохранения Таджикистана за последние годы, связанными, в том числе с профилактикой инфекционных заболеваний и снижением уровня туберкулеза, а также с планами мероприятий и реализуемыми программами в этой области. Премьер-министр РТ отметил также инициативы регионального и мирового уровня Таджикистана в области охраны здоровья общества и защиты климата, в том числе воды и окружающей среды. Было отмечено, что в рамках успешной политики Основателя мира и национального единства — Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона со стороны мирового сообщества было признано четвертое предложение Таджикистана — новое Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

В конце своего выступления Кохир Расулзода заявил, что Республика Таджикистан и в дальнейшем будет прилагать все усилия для расширения доступа населения страны к качественным базовым медицинским услугам и активно участвовать в мероприятиях по защите климата и окружающей среды.

На заседании выступили также президент Грузии Саломе Зурабишвили, министры здравоохранения России Вероника Скворцова, Казахстана – Елжан Биртанов и другие.

По итогам заседания была принята «Политическая декларация ООН об обеспечении всеобщего доступа к здравоохранению».

Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, эта декларация ставит своей целью «обеспечение всеобщего доступа к здравоохранению до 2030 г.» и побуждение мирового сообщества к тому, чтобы в ближайшие 10 лет путем формирования прочной и гибкой системы здравоохранения оно смогло бы побороть инфекционные заболевания, такие, как СПИД, туберкулез и малярия, а также неинфекционные заболевания. Кроме того, подобная система позволила бы решить такие медицинские проблемы, как устойчивость к антибиотикам.