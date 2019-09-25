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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Сената Чехии посетит Монголию с визитом

CA-NEWS (MNG) -  Председатель верхней палаты Парламента Чешской Республики Ярослав Кубера приедет в Улаанбаатар с визитом 29 сентября и пробудет до 2 октября, сообщает Montsame.

Справочно:

Дипломатические отношения между Монголией и Чехией установлены 1 января 1993 года. С тех пор динамично развиваются взаимоотношения и на регулярной основе осуществляются визиты на высшем и высоком уровнях между двумя странами, в частности, в 2007 году тогдашний председатель парламента Монголии Д.Лундээжанцан посетил Чехию, Ц.Элбэгдорж (бывший Президент Монголии) побывал в этой стране с официальным визитом в 2011 году, а с чешской стороны посетили Монголию с визитом – Второй Президент ЧР Вацлав Клаус в 2006 году, бывший Премьер-министр Ян Фишер в 2010 году, тогдашний председатель Палаты депутатов Парламента Ян Хамачек в 2015 году и в 2016 году действующий Президент ЧР Милош Земан побывал в Улаанбаатаре в рамках своего участия в саммите АСЕМ.

В 2016 году товарооборот между двумя странами составил 8.37 млн.долларов США. При этом Монголия экспортировала в Чехию товары и изделия на 199.9 тыс.долларов, а объем импорта Чехии в нашу страну составил 8.172 млн.долларов.

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