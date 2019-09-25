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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мажилис Казахстана одобрил поправки в Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина одобрены поправки в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Поправки направлены на расширение и углубление сотрудничества, содействие и взаимопомощь между правительствами государств – участников СНГ.

Ратификация проекта Закона позволит обмениваться информацией между таможенными органами государств-участников СНГ по собственной инициативе или по запросу в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства. Расширяется сфера применения Соглашения, уполномоченные территориальные органы таможенных служб государств – участников СНГ наделяются полномочиями также обмениваться информацией.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес руководителей центральных госорганов. Их озвучили Ж.Омарбекова, А.Конуров, С.Сейдуманов, С.Каныбеков.

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