Таджикистан получил гумпомощь от 51 страны на сумму $37,4 млн

Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) - Объем гуманитарной помощи, оказанной Таджикистану 51 страной ближнего и дальнего зарубежья за восемь месяцев, превысил $37,4 млн.

По данным Агентства по статистике Таджикистана, объем оказанной гуманитарной помощи превысил 14 тысячи тонн, передает Avesta.

В Таджикистан в указанный период в качестве гуманитарной помощи поступили: мука, растительное масло, лекарственные средства, медикаменты и другое.

Среди стран-доноров наибольший удельный весь по стоимости гуманитарной помощи пришелся на Россию – 33,8%, Китай – 29,2%, Швейцарию – 7,6%, Индию – 5,3%.