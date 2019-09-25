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  25 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан получил гумпомощь от 51 страны на сумму $37,4 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Объем гуманитарной помощи, оказанной Таджикистану 51 страной ближнего и дальнего зарубежья за восемь месяцев, превысил $37,4 млн.

По данным Агентства по статистике Таджикистана, объем оказанной гуманитарной помощи превысил 14 тысячи тонн, передает Avesta.

В Таджикистан в указанный период в качестве гуманитарной помощи поступили: мука, растительное масло, лекарственные средства, медикаменты и другое.

Среди стран-доноров наибольший удельный весь по стоимости гуманитарной помощи пришелся на Россию – 33,8%, Китай – 29,2%, Швейцарию – 7,6%, Индию – 5,3%.

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