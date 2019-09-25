Космонавту Кононенко и постпреду Туркменистана при ООН Атаевой присвоили звание Героя Туркменистана

Коллаж: tdh.gov.tm

CA-NEWS (TM) - 25 сентября, в ходе второго заседания Халк Маслахаты (Народного Совета), президент Гурбангулы Бердымухамедов присвоил звания Героя Туркменистана Постоянному представителю страны при ООН Аксолтан Атаевой и российскому космонавту Олегу Кононенко. Помимо звания оба Героя были удостоены медали «Altyn Aý» («Золотой месяц»), передает Хроники Туркменистана.



Аксолтан Атаева – туркменский дипломат, посол Туркменистана на Кубе, в Бразилии и Венесуэле. С 1995 года представляет Туркменистан в ООН. Подробную биографию можно найти на сайте TurkmenWiki.

Олег Кононенко – российский космонавт, уроженец города Чарджоу (ныне Туркменабат). Имя космонавта регулярно используется в проправительственных туркменский изданиях для восхваления главы государства. Например, как передавало госинформагентство ТДХ в декабре 2018 года, Кононенко выпала «огромная честь продемонстрировать с борта МКС флаг Туркменистана и книгу главы государства “Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути”», а в июне 2019 года Кононенко поздравил президента с Днем велосипеда.

Герой Туркменистана – наивысшая государственная награда, которой также дважды был удостоен Гурбангулы Бердымухамедов. Впервые это произошло в 2011 году во время заседания Совета старейшин «по многочисленным просьбам граждан». В ходе заседания Совета в 2017 году один из его членов от имени Совета предложил вторично присвоить президенту это звание.

Первому президенту страны Сапармурату Ниязову (Туркменбаши) это звание присваивалось 6 (!) раз: в 1992, 1995, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах. Также посмертно звание присваивалось и его родителям – Атамурату Ниязову (в 1992г.) и Горбансолтан-эдже (в 2002г.).