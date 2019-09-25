Президент Казахстана: наша демократия находится в стадии активного формирования

CA-NEWS (KZ) - Мир без ядерного оружия, превентивная дипломатия, борьба с терроризмом, расширение регионального сотрудничества, экономическое развитие и укрепление демократии. Вот неполный список приоритетных направлений работы правительства Казахстана. Об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи рассказал президент этой страны Касым-Жомарт Токаев, передает служба новостей ООН.

Международные проекты

Казахстан вносит большой вклад в международную борьбу за мир без ядерного оружия, отметил глава государства. Он напомнил, что первый президент страны Нурсултан Назарбаев закрыл своим указом ядерный полигон в Семипалатинске. «Мы исходим из твердого убеждения, что ядерное оружие не является достоянием, а представляет опасность для глобального мира и стабильности», - подчеркнул Токаев.

Казахстан играет активную роль в миротворчестве ООН. В частности, казахстанские военные несут службу в рядах «голубых касок» в Ливане.

Кроме того, столица Казахстана стала площадкой для мирных переговоров по разрешению сирийского кризиса. Там уже состоялось 13 раундов встреч, известных как «астанинский процесс» и позволивших добиться режима перемирия в Сирии.

О демократии в Казахстане

«Мое видение казахстанской политической системы – это сильный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство, - подчеркнул Токаев, занявший пост главы Казахстана в марте этого года. «Как новый президент я привержен построению современного государства всеобщего благосостояния», - добавил он.

По словам Токаева, демократия в Казахстане находится «в стадии активного формирования». «Мы постоянно ищем пути ее укрепления, отмечаем позитивные примеры и выносим уроки из негативного опыта», - отметил Токаев, сообщив, что для расширения диалога между правительством и обществом он создал Национальный совет общественного доверия. «Моя позиция заключается в концепции “различные мнения, один народ”», - подчеркнул президент.

О борьбе с экстремизмом

Казахстан в этом году вернул на родину 595 своих граждан, включая 406 несовершеннолетних, которые под влиянием экстремистской пропаганды оказались в боевых зонах в Сирии. «Мы готовы поделиться своим опытом с другими странами и призываем их последовать нашему примеру», - сказал Токаев.

О роли Центральной Азии

Пять стран региона Центральной Азии связывают общие интересы и общие проблемы, отметил президент Казахстана. «Наш регион вступил в следующий этап своего развития», - подчеркнул он. По мнению Токаева, Центральная Азия становится крупным глобальным игроком, а расширение торговых, культурных и экономических связей между пятью странами региона позволят еще более укрепить это влияние