Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

CA-NEWS (TM) - 25 сентября, в ходе второго заседания Халк Маслахаты (Народного Совета), президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой перехода на двухпалатную систему и объединения Халк Маслахаты и Меджлиса в единую систему органов представительной и законодательной власти, сообщает госинформагентство ТДХ.

Согласно предложению, Совет будет являться верхней палатой парламента.

Президент приказал проработать соответствующие изменения в Конституцию и представить их через год на следующем заседании Совета.

Такие радикальные изменения, по словам главы государства, «создадут условия для контроля над исполнением законов и национальных программ», а также «дадут возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества».

В целях разработки предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию президент подписал Указ о создании Конституционной комиссии по внесению соответствующих изменений и дополнений в Основной Закон Туркменистана.