В Узбекистане журналиста Махмуда Раджаба судили ночью и приговорили к 10 суткам ареста

CA-NEWS (UZ) - Суд над хорезмским журналистом Махмудом Раджабом и его родными и близкими, отправившимися пешим ходом в Ташкент на встречу с главой МВД Узбекистана, начался 23 сентября, в 10 часов вечера, и закончился в 4 часа утра 24 сентября. Об этом «Озодлику» сообщили родственники журналиста.

– 23 сентября, в 10 часов вечера, всех затолкали в автобус и привезли в здание суда. Мы до утра ждали на улице завершения судебного процесса. Суд закончился в 4 часа утра, после чего все участники пешего хода вышли на улицу. Все время, пока шел судебный процесс, двое малолетних детей и один четырехмесячный младенец находились внутри здания. Но к детям там отнеслись хорошо. Они соединили между собой несколько стульев, чтобы дети могли там поспать, – сказал один из родственников Махмуда Раджаба.

Махмуда Раджаба и местного блогера Нафосат (Шабнам) Оллашукурову суд приговорил к 10 суткам ареста. Трое мужчин, принявшие участие в пешем ходе, приговорены к штрафу в размере трех минимальных зарплат (669 тысяч сумов или 70 долларов), а семь женщин – к штрафу в размере одной минимальной зарплаты (223 тысяч сумов или 23 доллара).

Напомним, что 22 сентября журналист из Хорезма Махмуд Раджаб и около двадцати его родных и близких отправились пешком в Ташкент на встречу с главой МВД Узбекистана Пулатом Бабаджановым и рассказать ему о «беззаконии, которое творится в Хорезмской области».

Однако они успели пройти пешком всего лишь 50 километров. После этого милиция их задержала, затолкала в автобус и увезла в неизвестном направлении. УВД Хорезмской области позже подтвердило задержание Раджаба и его близких.

В конце прошлой недели милиционеры Хорезмского УВД пытались задержать Махмуда Раджаба. Но за него вступились родные и соседи и не дали его арестовать.

В отношении Махмуда Раджаба в конце апреля 2019 года было возбуждено дело о контрабанде. Возвращаясь из Стамбула в Ташкент, журналист привез с собой несколько книг проживающего в Турции узбекского оппозиционного политика Мухаммада Салиха и его младшего брата, бывшего политзаключенного Мухаммада Бекжана.

Если журналиста признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.