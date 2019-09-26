Новым главой МВФ стала Кристалина Георгиева
- Азия и мир, экономика
- 9:51, 26 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Представительница Болгарии главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева назначена директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), сообщает пресс-служба фонда.
Она вступит в должность 1 октября и займет этот пост сроком на 5 лет.
Ее кандидатуру единогласно поддержал исполнительный совет МВФ, состоящий из 24 человек.
The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1 — IMF (@IMFNews) September 25, 2019
Напомним, предыдущего руководителя МВФ Кристин Лагард выдвинули на должность Европейского центробанка