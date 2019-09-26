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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новым главой МВФ стала Кристалина Георгиева

CA-NEWS (CA) -  Представительница Болгарии главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева назначена директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), сообщает пресс-служба фонда.

Она вступит в должность 1 октября и займет этот пост сроком на 5 лет.

Ее кандидатуру единогласно поддержал исполнительный совет МВФ, состоящий из 24 человек.

Напомним, предыдущего руководителя МВФ Кристин Лагард выдвинули на должность Европейского центробанка

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