Новым главой МВФ стала Кристалина Георгиева

CA-NEWS (CA) - Представительница Болгарии главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева назначена директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ), сообщает пресс-служба фонда.

Она вступит в должность 1 октября и займет этот пост сроком на 5 лет.

Ее кандидатуру единогласно поддержал исполнительный совет МВФ, состоящий из 24 человек.

The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1 — IMF (@IMFNews) September 25, 2019