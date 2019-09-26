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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев встретился с президентами компании «Goldman Sachs» и «Eurasia Group»

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 сентября встретился с президентами компании «Goldman Sachs» и «Eurasia Group», сообщает Акорда.

В ходе встречи с президентом компании «Goldman Sachs» Дэвидом Соломоном обсуждались основные направления деятельности компании в Казахстане, в том числе в рамках сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана».

Глава государства поблагодарил Дэвида Соломона за участие его компании в реализации комплексного плана приватизации в Казахстане, а также вхождение в ряды акционеров биржи МФЦА в 2018 году.

Касым-Жомарт Токаев выразил интерес к более тесному сотрудничеству с «Goldman Sachs» в реализации новых проектов в Казахстане, в частности, расширении спектра взаимодействия с МФЦА и содействии выходу казахстанских компаний на IPO.

На встрече с американским политологом, основателем и президентом исследовательской и консалтинговой компании «Eurasia Group» Яном Бреммером собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии.

В завершение встречи президент Казахстана пригласил Яна Бреммера принять участие в работе международной дискуссионной площадки «Astana Club».

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