Премьер-министр Таджикистана встретился с гендиректором ЮНЕСКО

CA-NEWS (TJ) - 24 сентября в штаб-квартире ООН на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Таджикистана и ЮНЕСКО в сфере образования, науки и культуры.

Премьер-министр Республики Таджикистан пригласил Генерального директора ЮНЕСКО принять участие в праздновании 5500-летия древнего города Саразма в 2020 году.