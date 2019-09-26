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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана встретился с гендиректором ЮНЕСКО

CA-NEWS (TJ) -  24 сентября в штаб-квартире ООН на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азулай, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Таджикистана и ЮНЕСКО в сфере образования, науки и культуры.

Премьер-министр Республики Таджикистан пригласил Генерального директора ЮНЕСКО принять участие в праздновании 5500-летия древнего города Саразма в 2020 году.

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