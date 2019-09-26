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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Активист ПИВТ Фарход Одинаев задержан на беларусско-литовской границе

CA-NEWS (TJ) -  Утром 25 сентября Фарход Одинаев, активист Партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ), бывший руководитель "Сафо ТВ” был задержан в КПП "Каменный Лог” на беларусско-литовской границе пограничниками Беларусь, сообщает Ахбор.

Как сообщили сайту "Ахбор” в НПО "Евразийский Диалог” (зарегистрирована в Литве), 43-летний Фарход Одинаев был зарегистрирован для участия в ежегодной конференции Бюро по демократическим институтам и прав человека ОБСЕ (HDIM2019), которая в эти дни проходит в Варшаве.

ОВД Ошмянского района Гродненской области подтвердил задержание Фархода Одинаева, бывшего руководителя таджикского оппозиционного телеканала "Сафо ТВ”.

По словам представителя ОВД, Одинаев был задержан утром 25 сентября на КПП "Каменный Лог” на беларусско-литовской границе пограничниками Беларусь по запросу правоохранительных органов Таджикистана. На родине, по его словам, Фарход Одинаев обвиняется по двум статьям УК РТ, в том числе по ст. 307 (членство в запрещенной группе).

Официальный представитель ОВД Ошмянского района Гродненской области Беларуси в беседе с Мухаммадджоном Кабири, руководителем НПО "Евразийский Диалог” подтвердил, что задержанный Фарход Одинаев находится в ИВС в городе Ошмяны.

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