РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На Кубани гражданин Таджикистана пытался подкупить полицейского

CA-NEWS (TJ) -  В Приморско-Ахтарском районе мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Гражданин Таджикистана, действуя в интересах иностранных работников, которые трудились на территории муниципалитета, передал полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. Это он сделал для того, чтобы временно исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД не проводил проверку и не составлял административные протоколы.

- Правоохранитель от незаконного вознаграждения отказался. Суд назначил приезжему наказание в виде 5-кратной суммы взятки. Мужчина выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Туркменистан поступила партия автомобилей KAMAZ-6520 из Татарстана
  • Премьер-министр Таджикистана выступил на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
  • Олимпийский чемпион из Таджикистана Дильшод Назаров временно дисквалифицирован по подозрению в употреблении допинга
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×