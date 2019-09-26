В Нур-Султане гея избили, изнасиловали и пытали раскаленным утюгом

Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) - 21-летний житель Нур-Султана рассказал ресурсу Kok-Team историю, которая с ним произошла этим летом.

Аяну 21 год. Работает педагогом в одной из столичных школ.

28 июля текущего года ему поставили диагнозы: "Закрытый перелом медиальной, промежуточной клиновидной кости без смещения костных отломков. Ушиб левой кисти. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные раны головы, лица. Термические ожоги 1-2 степени (от прижигания утюгом). Ушибы мягких тканей".

Как это случилось рассказывает сам Аян:

Вечером 27 июля я познакомился с парнем в ВК. Познакомились, как всегда с фэйковых аккаунтов, пообщались, обменялись фотками. Часам к 10 вечера он предложил встретиться и попросил оставить номер телефона. Мы созвонились и договорились о встрече. Он обещал заехать за мной.

На встречу пришел человек, непохожий на фотографию. Я хотел уйти, но он предложил покататься и поговорить. Я согласился, подумав, что в случае чего просто прекращу общение. По дороге он купил пива и затем поехал к ЖК Махаббат.

После небольшого разговора он предложил заняться с ним сексом, но я отказался. Он стал меня лапать, я отбивался и сказал, что теперь точно ухожу. Он прекратил приставания, сказал, что ему нужно позвонить и попросил подождать. Я подумал, что мне следовало бы уйти, но я боялся, что он станет мне мстить, например, выложит мой телефон в общий доступ, напишет обо мне всякие гадости или еще что-нибудь такое выкинет. Я остался.

Пришел друг этого парня, они минут десять о чем-то поговорили, а потом зашли на кухню. И этот второй вдруг сказал: Сейчас мы из тебя будем делать натурала.

После этого он сильно ударил меня в ухо, я ударился об шкаф и сел. Он поднял меня, приставил к стенке и стал бить по лицу: в глаз и нос. Я снова сел. В глазах потемнело. Хлынула кровь. Футболка на мне уже была разорвана. Они снова подняли меня и этот второй нанес мне еще два удара в ухо. Хрящи ушной раковины были переломаны, ухо словно помялось. Я снова ударился об шкаф и упал, потеряв сознание. Тогда он наступил мне на ногу и сломал ее.

От боли я пришел в себя. Стал громко кричать на них. Уверен, что мои крики были слышны в других квартирах. Не понимаю, почему никто из соседей никак не отреагировал.

Они раздели меня насильно. Вывернули карманы джинсов, одежду бросили в стиральную машину, засыпали порошок и включили. Видимо, не хотели оставлять следов крови на одежде.

Они взяли мой ремень и стали им душить. Я очнулся сидящим на полу у дивана.

Потом один из них сказал: “Ты что кайф ловишь?!”, и они стали пинать меня по лицу. От ударов я падал, они поднимали меня и снова били кружкой и бляхой по голове. От шока я перестал чувствовать боль. А они все били и били. Сейчас у меня вся голова в швах. Один глаз сильно опух, потому что они несколько раз в него пнули.

Они стали выпытывать адрес астанинского гей-клуба. Я подумал, что это странно, так сильно избить человека, чтобы узнать адрес, и ответил, что не знаю его, так как уже года три не бывал в клубах.

Тогда они потребовали, чтобы я звонил своим знакомым парням "в теме" и вызывал их в эту квартиру. Сказали, что и их будут избивать. Я отказался звать кого бы то ни было, просто сидел и молчал. Они снова стали меня пинать, но от шока я не чувствовал боли, только слышал глухие удары и хруст.

Тогда они включили утюг и сказали, что заставят меня сказать адрес местного гей-клуба и найти им того, кто их туда отведет. Я показал средний палец и сказал: “Вот тебе, а не клуб!”. Тогда один из них тут же прижег мне утюгом предплечье. Затем ударили утюгом по голове.

Потом они еще прижигали мне спину, ударили утюгом по животу и в бок. Ребро не сломали, но ожоги оставили. Затем хотели прижечь и половой член, но я пнул одного из них и утюг прошел по бедру, оставив там ожог.

Я стал кричать: “Что вам вообще надо от меня?!”. Они бросили мне телефон, чтобы я его разблокировал, стали копаться в телефоне, нашли номер отца и написали ему от моего имени СМСку, что я еду в какой-то Бурундай и задолжал какому-то Марату, потому мне срочно нужны деньги.

После этого тот первый, который меня сюда привез, начал меня насиловать.

После они снова повторили свое требование: “3 миллиона тенге в обмен на жизнь”. Я снова ответил, что им ничего не светит. Тогда они стали жечь меня сигаретами. Один из них даже звонил кому-то и попросил приехать утром на машине, чтобы закопать меня живьем там, где никто меня никогда не найдет.

Они снова стали требовать 3 миллиона. Заставляли меня искать парней "в теме", чтобы заманить их в квартиру. Они дали мне телефон, чтобы я списывался с парнями, а сами ставили таймер то на 10 минут, то на полчаса, чтобы я за это время кого-то нашел. Я имитировал поиски. Они это поняли. Отобрали телефон и сами стали писать. Они писали моим коллегам, предлагая им секс от моего имени. Писали моим родственникам, друзьям. Написали во все чаты в WhatsApp и в приложениях для знакомств. Было уже 4 часа утра и им просто никто не отвечал на сообщения.

Пока телефон был у меня, я написал отцу СМСку, что меня избивают и попросил вызвать скорую и полицию. Такое же сообщение я написал подруге, в группу, где сидят друзья. Но я, к сожалению, перепутал номер дома.

После этого он приказал, чтобы я связал себе ноги проводом удлинителя. После двое насильников уснули и Аян воспользовавшись возможностью сбежал к соседям, чтобы попросить помощи.

Скорая приехала минут через пять после наряда. Фельдшер сказал, чтобы я сам спустился вниз к выходу из подъезда, чтобы они там мне оказали первую помощь. Кроме того, полицейские хотели на месте провести опознание. Я опознал преступников.

Профессионализм полицейских, мягко говоря, на нуле. Они пытались допросить меня тут же на месте, не давали врачам скорой оказать мне первую помощь, а один из полицейских сказал, что я, видимо, работаю в эскорт-услугах и стал жертвой клиентов.

После всех операций и обследований меня госпитализировали. Сразу же пришел опер, который стал задавать вопросы вроде: “Зачем ты туда пошел? Ты что, оказываешь услуги эскорта?”. Я стал возмущаться, что полиция пытается представить дело иначе, чем оно было на самом деле, что такое отношение меня унижает.

Полицейский попросил дать контакты кого-то из родственников, и я дал телефон отца. Отец приехал в тот момент, когда я в палате давал показания следователю ОВД Алматинского района. Он услышал, как и для чего я познакомился с тем парнем. Он сильно разнервничался, у него разболелось сердце и он просто вышел и ушел домой.

Перед уходом уже в коридоре отец сказал полицейским, что если бы раньше узнал, что я гей, то лично бы меня повесил.

После этого приехал следователь из Сарыаркинского района. Он сказал, что должен взять показания, поскольку преступление было совершено в их районе. Я дал показания и ему. Во время разговора со следователем ему позвонил, предположительно, другой полицейский. Динамик телефона был установлен на максимальную громкость и я отчетливо услышал, как звонивший сказал: “Что, эти пидары не перебились еще?”. Я сделал ему замечание, что такие слова позорят полицию, сотрудники которой должны знать, соблюдать и охранять закон, а не нарушать его.