На Ставрополье из рабства спасли семь граждан Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - На Ставрополье активисты волонтёрской организации «Альтернатива» вызволил из трудового рабства семь уроженцев Узбекистана. Они приехали работать в край по договору, но заказчик отобрал у них документы.

Рабочие проживали в бараке на бахчевом поле, постоянно трудились, но ничего за за это не получали. Активистам про незавидную судьбу гостей из Узбекистана рассказал родственник одного из пленников, пишет КП – Северный Кавказ (Ставрополь). Волонтёрам удалось выйти на связь с невольником и разработать план спасения. Тот незаметно сбежал из лагеря, дождался помощи и привёл активистов и полицию на бахчу.

Освобождённые узбеки не сразу отправились на Родину, а на время поселились в селе Ачикулак Нефтекумского района. Они написали заявление в полицию, чтобы всё-таки получить свою зарплату. Работодатель выплатил каждому по 30 тысяч рублей. Только после этого они вернулись домой.