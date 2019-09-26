Подробности массового ДТП в Алматы сообщил департамент полиции

CA-NEWS (KZ) - Департамент полиции Алматы сообщили подробности массовой аварии, произошедшей 25 сентября.

"Данное дорожно-транспортное происшествие имело место минувшей ночью в 22 часа 40 минут в Жетысуском районе Алматы.

Водитель автомашины марки «БМВ», гр.А., 1996 года рождения, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, при перестроении допустил столкновение с неустановленной машиной, что двигалась попутно.

Далее «БМВ», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной марки «Тойота», под управлением гр.А., 1985 года рождения, а также с автобусом марки «ЛИАЗ», которые следовали по проспекту на восток.

Затем, продолжив движение, «БМВ» совершает столкновение с двумя автомашинами марки «Тойота Камри», которые ехали в западном направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получили 8 человек, в том числе и 8-летний ребенок

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.1 УК РК. В рамках производства будет назначены соответствующие экспертизы", - говорится в официальном сообщении департамента.