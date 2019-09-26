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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане использовано свыше $700 млн инвестиций в основной капитал
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Более 6,9 млрд. сомони ($703,6 млн.) использовано инвестиций в основной капитал в Таджикистане за счет всех источников финансирования за восемь месяцев текущего года, что на 11,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

По данным Агентства по статистике страны, за указанный период по объектам производственного назначения было освоено инвестиций на сумму более 4,1 млрд. сомони, или 60,5%, передает Avesta.

На объектах непроизводственного назначения инвестиций освоено на сумму около 2,7 млрд. сомони, или 39,5% от общего объема инвестиций в республике.

В строительстве объектов электроэнергетики освоено более 2,7 млрд. сомони. По сравнению с январем-августом 2018 года объем освоенных инвестиций в строительстве объектов электроэнергетики снизился на 15,3%.

На транспорте и в связи освоено 556,3 млн. сомони инвестиций в основной капитал.

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