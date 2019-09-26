В Темиртау мать обратилась с заявлением в полицию о пропаже 9-летнего сына. Он нашелся в доме у родственников

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CA-NEWS (KZ) - 25 сентября текущего года, в 00.30 часов в дежурную часть Старогородского отдела полиции Управления полиции города Темиртау с заявлением обратилась 30 летняя жительница города Темиртау о том, что пропал ее 9 летний сын. Ребенок пропал в 18.30 часов, 24 сентября текущего года, однако мать обратилось в полицию в 00.30 часов, сообщает пресс служба ДП Карагандинской области.

По данному факту был ориентирован весь личный состав Управления полиции города Темиртау, задействованы 168 сотрудников, 100 военнослужащих воинской части.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 25 сентября текущего года в 03.00 часов, пропавший ребёнок был найден дома у родственников.

Данный факт будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиме города Темиртау.