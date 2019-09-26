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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин ознакомился с развитием г. Байконыр и обсудил с главой «Роскосмоса» проект «Назарбаевский старт»

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием г. Байконыр Кызылординской области, а также состоянием и перспективами реализации совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, сообщает пресс-служба правительста.

В рамках контроля над исполнением поручений Главы государства К.К. Токаева по развитию г. Байконыр Аскар Мамин посетил площадку пяти 50-квартирных домов, построенных по программе «Нұрлы жер».

Премьер-Министру доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, реконструкции и строительству гостиничных комплексов, созданию СЭЗ «Байконур» в г. Байконыр.

После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-15» Глава Правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Д. Рогозиным актуальные вопросы реализации казахстанско-российского проекта создания космического ракетного комплекса «Назарбаевский старт».

7 сентября 2019 года в г. Москве в ходе встречи Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева и Президента РФ В. Путина российская сторона предложила переименовать проект «Байтерек» в «Назарбаевский старт», а также предусмотреть новые условия для его эффективной реализации, предусматривающие универсальный старт для пусков ракетоносителей «Союз-5» и «Союз-6», а также исключение пилотируемой программы.

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