Более 50 человек отравились на свадьбе в Намангане

CA-NEWS (UZ) - Более 50 человек, принявшие участие на свадьбе в доме одного из жителей махалли «Юкори» в Чустском районе Наманганской области, 22 сентября были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

25 сентября более 10 из них еще оставались в больнице.

Как стало известно «Озодлику» среди получивших пищевое отравление есть глава семьи, в которой состоялось свадебное торжество, и его сын.

Врач Чустского районного медицинского объединения сообщил, что всем отравившимся немедленно была оказана первая медицинская помощь, пациенты, чувствовавшие себя удовлетворительно, были отпущены домой.

Глава Чустского районного отдела здравоохранения Насиба Бозорова сообщила «Озодлику», что ситуация взята на контроль ведомства. По словам чиновницы, у всех пациентов наблюдалась диарея, а не пищевое отравление.

Специалист Центра санитарно-эпидемиологического контроля сообщил 25 сентября, что биообразцы еды, которой угощали гостей свадьбы, а также образцы биологических жидкостей, полученных у пациентов, отправлены на исследование в лабораторию в Ташкенте. Результаты пока неизвестны.

Аналогичный случай пищевого отравления произошел 10 дней назад в Самарканде. Сообщалось, что все пострадавшие были гостями на свадьбе, после которой забрали оставшиеся после мероприятия мясные блюда и употребляли их в пищу дома на следующий день.