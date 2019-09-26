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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На рассмотрение парламента Монголии направлен проект бюджета на 2020 год

CA-NEWS (MNG) -  Кабинет министров Монголии на своём заседании 25 сентября принял решение вынести на рассмотрение парламента проекты законов “О бюджете Монголии на 2020 год”, “О бюджете Фонда социального страхования на 2020 год”, “О бюджете Фонда медицинского страхования на 2020 год”, “О заявлении бюджетных рамок единого бюджета на 2020 год, законопроект о внесении изменений в закон “О прогнозе бюджета на 2021-2022 годы”, и проект новой редакции закона “О специальном фонде правительства” и другие законопроекты, разработанные в связи с данными проектами законов, передает Montsame.

По состоянию на первое полугодие 2019 года экономический рост достиг 7,3 процента, цены на добывающие товары, кроме меди, оставались стабильными, что привело к росту в горнодобывающей и смежных отраслях и помогло хозяйствующим субъектам увеличить объем продаж и прибыли. Также были предприняты усилия по улучшению правовой среды, включая налоговые и таможенные реформы, благодаря которым доходы бюджета на 2020 год, как ожидается, превысят запланированные объемы.

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