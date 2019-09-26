В Подмосковье начата служебная проверка в отношении полицейских, из-за которых выпрыгнули из окна узбекские мигранты

CA-NEWS (UZ) - По предварительной информации, полицейские ворвались в арендованную гражданами Узбекистана квартиру и начали избивать их, сообщает Подмосковье Сегодня.



Узбеки Ильхом Х. и Дильшодбек Т. жили в арендованной квартире в микрорайоне 1 Мая в Балашихе. Вечером они с двумя друзьями вернулись домой, где их ждал хозяин квартиры. Все вместе они сели ужинать, однако трапезу прервал звонок в дверь.

По словам Ильхома, в квартиру ворвались люди в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска и стали избивать находящихся в доме. Они не показали документов и начали требовать деньги. Побои и издевательства, по предварительной информации, длились около двух часов.

После того как один из нападавших направил на Ильхома пистолет, он вместе с Дильшодбеком выпрыгнул из окна квартиры, находящейся на втором этаже. Некоторое время они пролежали на земле, пока прохожие не вызвали им скорую помощь. У пострадавших диагностировали переломы тазовой кости, позвоночника, руки, а также сотрясение мозга.

По предварительной информации, выпрыгнувшие из окна мигранты занимались реставрационными работами в музеях столицы, они приехали в Россию по приглашению Московского политехнического музея.

«Мы не владеем информацией о данном инциденте, строительными работами, в том числе наймом сотрудников, занимается подрядная организация», – сообщили представители музея корреспонденту «Подмосковье сегодня».

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, сейчас правоохранители проводят служебную проверку.

– В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха поступило сообщение о том, что из окна квартиры, находящейся на втором этаже одного из домов в микрорайоне 1 Мая, выпали двое мужчин, – подтвердила Петрова. – Внутри находились двое сотрудников полиции. Пострадавшие госпитализированы в медучреждение с различными травмами. По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой тщательно и всесторонне будут изучены обстоятельства произошедшего. В случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.