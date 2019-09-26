В Турции прокуратура начала изучать дело по факту смерти узбекистанки в доме депутата

CA-NEWS (UZ) - 23-летняя гражданка Узбекистана Нодира Кодирова выстрелила в себя из пистолета депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала. Кодирова работала в доме турецкого чиновника домработницей. Она ухаживала за больной женой депутата, передает upl.uz.



Сегодня прокуратура Турции начала изучать дело по этому факту. В прокуратуре отметили, что взяты все улики с места инцидента.

По данным ведомства, в момент происшествия в доме депутата находилась его семья и остальные домработницы. Стоит отметить, что 25 сентября тело узбекистанки вернули на родину.



