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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции прокуратура начала изучать дело по факту смерти узбекистанки в доме депутата

CA-NEWS (UZ) -  23-летняя гражданка Узбекистана Нодира Кодирова выстрелила в себя из пистолета депутата Партии справедливости и развития Турции Ширина Унала. Кодирова работала в доме турецкого чиновника домработницей. Она ухаживала за больной женой депутата, передает upl.uz.

Сегодня прокуратура Турции начала изучать дело по этому факту. В прокуратуре отметили, что взяты все улики с места инцидента.

По данным ведомства, в момент происшествия в доме депутата находилась его семья и остальные домработницы. Стоит отметить, что 25 сентября тело узбекистанки вернули на родину.

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