Депутатов Казахстана возмутили налоги на боулинг в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане депутаты столичного маслихата решили снизить налог с 72 до 30 МРП в месяц (со 181 до 75 тысяч тенге в 2019 году) на боулинг. Они заявили, что в Нур-Султане спрос на боулинг растет, а развлекательных учреждений очень мало, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Нур-Султане было два боулинга, стало четыре. Сейчас принято решение о снижении налоговой ставки на боулинг, потому что аналогичные боулинги в других регионах Казахстана (имеют налоги. - Прим.) ниже, чем в столице. Снижение идет с 72 до 30 МРП. Это фиксированный налог, уплачиваемый ежемесячно за одну дорожку. Бизнес обратил внимание на то, что в столице самая высокая налоговая ставка. Боулинг - это семейный отдых и спорт, поэтому принято решение о снижении налога", - рассказал в кулуарах после заседания маслихата глава Департамента госдоходов по Нур-Султану Кулмуханбет Исаков.

Депутаты уточнили, что из-за таких высоких налогов в Кокшетау нет ни одного боулинга, а подобные заведения в столице переполнены.

"Как налогоплательщик, я против этого. Я об этом говорил на комиссии. Но акимат провел анализ, большинством голосов было принято решение. Мы тоже провели анализ доходности, рассматривали боулинг "Шаробан". Если вы посетите, в боулинге очень много людей. Нельзя сказать, что налога много, там мест нет", - отметил Исаков.

Большинством голосов депутаты проголосовали за снижение налога на боулинг.



