В государственных магазинах Мары в очередь за мукой записывают на следующий месяц

CA-NEWS (TM) - В Марыйском велаяте в государственных магазинах покупателей просят записываться в очередь на следующий месяц, чтобы купить муку. Корреспондент Радио Азатлык в этом регионе сообщает, что жители до сих пор не могут купить месячный паёк муки за сентябрь.

«В государственных магазинах Марыйского велаята продолжается ситуация с нехваткой муки. В редких случаях, когда мука поступает в продажу, люди буквально дерутся, чтобы купить её. Муки на всех не хватает. Работники магазинов говорят покупателям, что если их имён нет в списке, то им следует записаться в список на следующий месяц и наведываться каждый день», рассказал 24 сентября корреспондент, работающий на условиях анонимности из-за опасений за свою безопасность.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается в дайханских объединениях «Зарпчи» и «Тазе Оба» Марыйского этрапа, в дайханских объединениях «Гызыл Байдак» и «50-Ыйлык» Мургапского этрапа, а также дайханском объединении «Туркменистан» Байрамалинского этрапа.

Как сообщает наш корреспондент, мука местного производства, которую трудно найти в государственных магазинах, в частных магазинах и на рынке продаётся в 5-6 раз дороже.

«Люди не могут даже купить паёк муки, который раз в месяц должны отпускать в государственных магазинах на каждого члена семьи. Но в частных магазинах его можно свободно купить в любое время. Такая ситуация везде. Ту же муку можно купить в частных магазинах в 5-6 раз дороже, но невозможно найти в государственных магазинах. Никто не объясняет в чём причина этого», рассказал корреспондент.

В государственных магазинах 1 килограмм муки стоит 1 манат, на рынке и в частных магазинах она стоит по 5-6 манатов. 50-килограммовый мешок у частников продаётся по 260-270 манатов.

В Туркменистане, в частности в Лебапском, Марыйском и Дашогузском велаятах ситуация с дефицитом продовольственных товаров ежедневного потребления в государственных магазинах, ухудшилась за последние три месяца.

22 сентября корреспондент Радио Азатлык в Лебапе сообщал о том, что в этрапах Дарганата, Чарджев, Ходжамбаз и Койтендаг уже два месяца люди не могут купить месячный паёк из 3 килограммов муки и одной буханки хлеба на одного человека.

В Туркменистане в государственных магазинах цены на основные продукты питания, как мука, хлеб, куриные яйца, сахар, растительное масло в среднем в два раза ниже, чем на рынке или в частных магазинах.

17 сентября работник Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, беседовавший с корреспондентом Радио Азатлык, рассказал, что власти страны перед праздником Независимости пытаются обеспечить туркменскую столицу продовольствием, что является для них первостепенной задачей.

Но даже обеспечение столичных государственных магазинов субсидированными товарами для властей оказалось не лёгкой задачей. В Ашхабадских государственных магазинах регулярно возникают перебои с продовольственными товарами.

Из-за тяжёлой экономической ситуации, обусловленной безработицей и низким материальным положением большинства населения Туркменистана, система субсидированных государственных магазинов является одним из главных способов выживания для обычных граждан страны.

Туркменские власти и государственные СМИ никак не комментируют экономические трудности в стране.