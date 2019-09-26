IFC предоставляет $2,5 млн для поддержки жилищного микрофинансирования в Таджикистане

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CA-NEWS (TJ) - IFC, Группа Всемирного Банка, предоставляет кредит в размере 2,5 млн. долл. США в национальной валюте для ООО МДО «Арванд», одному из ведущих микрофинансовых институтов в Таджикистане, в рамках программы по поддержке жилищного микрофинансирования и стимулированию экономического роста в Таджикистане.

Финансирование будет обеспечиваться за счет мультивалютных свопов в рамках Инициативы по финансированию в местной валюте программы «Окно частного сектора» Международной Aссоциации Pазвития (International Development Association’s (IDA) Private Sector Window Local Currency Facility). Это долгосрочное финансирование позволит Арванд значительно увеличить количество выдаваемых микрокредитов семьям с низким уровнем доходов, проживающих в сельских районах Таджикистана, оказывая им поддержку в строительстве новых домов и ремонте существующего жилья. Кредит также поможет Арванд расширить кредитование индивидуальных предпринимателей, а также мелких и малых предприятий (ММП) - групп, наиболее часто сталкивающихся с трудностями при получении доступа к финансированию, столь необходимого им для расширения своей предпринимательской деятельности.

«Спрос на жилье в сельских местностях Таджикистана очень высок, так как многие семьи живут в переполненных домах”, - отметила генеральный директор Арванд г-жа Шоира Содикова. “Кроме того, существует ограниченный доступ к финансированию доступного жилья. Наше партнерство с IFC направлено на то, чтобы помочь изменить ситуацию. Также, микро предприятия представляют собой ключевую часть экономики. Подобное финансирование со стороны IFC позволит большему количеству предприятий получить доступ к кредитам и, в долгосрочной перспективе, поможет им расширяться и создавать рабочие места».

Наряду с финансированием, IFC предоставит Арванд, третьему по величине микрофинансовому учреждению в Таджикистане, консультационные услуги по разработке новых кредитныех продуктов, включая жилищные кредиты, предназначенные для женщин, и кредиты, предназначенные для финансирования повышения устойчивости к стихийным бедствиям.

«В Таджикистане частный сектор по-прежнему играет относительно небольшую роль в экономике», - сказала Кассандра Колберт, региональный менеджер IFC по Центральной Азии. «Однако, при правильной поддержке он может стать двигателем экономического роста и создания рабочих мест. Ожидается, что финансирование IFC поможет поддержать частный бизнес, а также поможет многим домовладельцам в сельских районах, где жильё находится в плохом состоянии, учитывая низкие доходы населения и отсутствие доступа к недорогому финансированию».

В Таджикистане, стране с низким уровнем дохода, более 70 процентов населения проживает в сельской местности. Существует острая необходимость в улучшении жилищных условий, поскольку показатели жилой площади на душу населения являются самыми низкими среди стран Европы и Центральной Азии. Лишь около трети домов построены из кирпича, а из-за плохого состояния домов, люди подвержены опасности аварий и стихийным бедствиям. Доступ к финансовым услугам и ипотечному финансированию также крайне ограничен.

Кредит Арванд будет выдан с использованием программы «Окно частного сектора» Международной Aссоциации Pазвития, которая впервые реализуется в Таджикистане. Без нее кредитование в местной валюте на коммерческой основе было бы невозможно по причине высокой стоимости фондирования. В целях обеспечения местной валюты для этой транзакции IFC сотрудничала с Национальным банком Таджикистана.