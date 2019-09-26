В Монголии впервые создали робота ресепшн

CA-NEWS (MNG) - 26 сентября на выставке «Наука, технология и инновация-2019», который проходит на площади имени академика Б.Ширэндэва впервые представили робота ресепшн, изобретенного монгольскими учеными и исследователями, передает Montsame.



Инженер по развитию компании «Эй Ай» Ж.Цанжидхуу отмечает: «Ранее в Монголии не создавали робота ресепшн. Мы стремимся внедрить роботов в организации сферы обслуживания. Этот робот имеет сенсорный экран, систему информирования клиентов на монгольском языке, а также чувствует приближение человека. На данный момент для испытания было установлено несколько приветственных фраз, как «Здравствуйте», «До свидания» и т.п.».

Выставка проходит в рамках начавшегося сегодня в Госрезиденции первого конгресса научных работников Монголии.