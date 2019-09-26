Умер экс-президент Франции Жак Ширак

CA-NEWS (CA) - Cкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет, сообщает агентство Франс Пресс.

Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы. До избрания на высший пост он также был премьер-министром страны и мэром Парижа.

В мае 2005 года Ширак перенес инсульт. После ухода с поста президента в 2007 году его неоднократно госпитализировали.

Причина смерти пока не уточняется.