Умер экс-президент Франции Жак Ширак
- Азия и мир, общество
- 16:15, 26 сентября 2019
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CA-NEWS (CA) - Cкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет, сообщает агентство Франс Пресс.
Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы. До избрания на высший пост он также был премьер-министром страны и мэром Парижа.
В мае 2005 года Ширак перенес инсульт. После ухода с поста президента в 2007 году его неоднократно госпитализировали.
Причина смерти пока не уточняется.