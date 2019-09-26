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  26 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана получил звание Почетного старейшины

CA-NEWS (TM) -  В ходе заседания Халк Маслахаты 25 сентября руководитель парламента Гульшат Маммедова зачитала Постановление о присвоении президенту Гурбангулы Бердымухамедову звания «Hormatly il ýaşulusy» (Почетный старейшина народа), сообщает госинформагентство ТДХ.

Звание присвоено главе государства «за огромный личный вклад в дело укрепления независимости и постоянного нейтралитета страны, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, масштабную плодотворную работу по формированию незыблемых опор государственности путем обоснования ярких и продуманных принципов нового времени, реализации позитивных реформ, за образцовый созидательный, добросовестный и самоотверженный труд на благо Родины, а также учитывая многочисленные просьбы и предложения, поступающие от общественных организаций и граждан, работающих в различных отраслях производства, и в связи с празднованием 28-ой годовщины независимости».

В торжественной обстановке глава государства облачается в традиционные туркменские дон и белый тельпек. Туркменскому лидеру также вручается соответствующий нагрудный знак.

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