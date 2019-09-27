РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр обороны Узбекистана впервые посетил Таджикистан

CA-NEWS (UZ) -  25 сентября министр обороны Узбекистана Баходур Курбонов и сопровождающая его делегация с официальным визитом посетили Таджикистан.

Как сообщил корреспонденту НИАТ «Ховар» начальник пресс-центра Министерства обороны Республики Таджикистан Ориф Нозимиён, Министр обороны Узбекистана Баходур Курбанов за 28 лет независимости государства впервые с официальным визитом посетил Таджикистан.

Гостей во время визита сопровождал Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

По данным источника, Министр обороны Узбекистана посетил авиационный факультет Таджикского Военного института Министерства обороны. Было отмечено, что Военный институт Министерства обороны был создан в 2004 году, в его составе функционируют две кафедры и шестая рота курсантского обучения.

На этом факультете, где обучение ведется по семи специальностям, готовят в основном специалистов военной авиации.

Также в рамках однодневной поездки Курбонов посетил Парк культуры и отдыха имени Алишера Навои и Национальный музей Таджикистана.

Напомним, что за годы независимости впервые в прошлом году в Согдийской области были проведены военно-технические учения Таджикистана и Узбекистана.

В этом году военные учения будут проведены в Узбекистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Умер экс-президент Франции Жак Ширак
  • Новым главой МВФ стала Кристалина Георгиева
  • На Кубани гражданин Таджикистана пытался подкупить полицейского
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×