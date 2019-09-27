Министр обороны Узбекистана впервые посетил Таджикистан

CA-NEWS (UZ) - 25 сентября министр обороны Узбекистана Баходур Курбонов и сопровождающая его делегация с официальным визитом посетили Таджикистан.

Как сообщил корреспонденту НИАТ «Ховар» начальник пресс-центра Министерства обороны Республики Таджикистан Ориф Нозимиён, Министр обороны Узбекистана Баходур Курбанов за 28 лет независимости государства впервые с официальным визитом посетил Таджикистан.

Гостей во время визита сопровождал Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

По данным источника, Министр обороны Узбекистана посетил авиационный факультет Таджикского Военного института Министерства обороны. Было отмечено, что Военный институт Министерства обороны был создан в 2004 году, в его составе функционируют две кафедры и шестая рота курсантского обучения.

На этом факультете, где обучение ведется по семи специальностям, готовят в основном специалистов военной авиации.

Также в рамках однодневной поездки Курбонов посетил Парк культуры и отдыха имени Алишера Навои и Национальный музей Таджикистана.

Напомним, что за годы независимости впервые в прошлом году в Согдийской области были проведены военно-технические учения Таджикистана и Узбекистана.

В этом году военные учения будут проведены в Узбекистане.