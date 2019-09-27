На узбекско-казахской границе образовалась пробка из-за поимки наркокурьера (видео)

CA-NEWS (UZ) - На узбекско-казахской границе «Гишткўприк»/«Жибек Жоли» образовалась пробка автомашин направлявшихся в Узбекистан. Этому свидетельствуют фото и видео присланные в редакцию Озодлик.

Узбекистанцы сообщили, что не могут въехать на территорию Узбекистана более двух суток.

Водители, выславшие фото и видео по ситуации на узбекско-казахской границе, сообщили, что им не удается въехать в Узбекистан в течении двух суток.

– На «Черняевке» (название контрольно-пропускного пункта - прим.ред) очередь не продвигается – узбекские таможенники не пропускают (в Узбекистан – Ред.). Никто из чиновников не вышел и ничего не объяснил людям. Водители собрались и позвонили в таможенный комитет. Они сказали нам, что «выяснят ситуацию и выйдем на вас», пока но никто не перезвонил. Люди, стоящие на посту, не разговаривают с людьми, они не комментируют ничего. Не пропускают как грузовые, так и легковые автомобили..., – сказал «Озодлику» один из водителей, застрявших на границе.

Один из водителей, ожидающих своей очереди, считает, что блокировка на узбекско-казахской границе связана с обнаружением наркотиков в машине у трех молодых мужчин из Таджикистана, направлявшихся в Россию в прошлую пятницу, 20 сентября.

Представитель Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана заявил, что казахская сторона не имеет отношения к пробкам на границе с Узбекистаном. В то же время представитель службы подтвердил, что была обнаружена большая партия наркотиков.

– 20 сентября на посту Жибек Жоли наши таможенники изъяли 12 кг героина, спрятанного в машине, принадлежащей гражданам Таджикистана. Я не могу раскрыть вам личность арестованных таджикских граждан. Когда они пересекли границу Казахстана с героином, специальная собака по кличке Линда нашла наркотики в тайнике. Но я не могу сказать, имеет ли этот инцидент прямое отношение к пробкам на границе, – сказал «Озодлику» представитель пограничной службы Казахстана.

В региональном департаменте госдоходов пояснили, что пробка образовалась со стороны Узбекистана, передает Zakon.kz.

"Дело в том, что в прошлую пятницу на посту «Жибек Жолы» казахстанские силовики проводили спецоперацию по поимке наркокурьера. В итоге досмотр был усилен, а машины отправили в объезд на другие посты. И если на казахстанских пунктах пробок в итоге удалось избежать, то узбекские пограничники до сих пор работали в усиленном режиме, но и это временно. Сотрудники департамента госдоходов советуют автомобилистам, прежде чем выбирать пункт пропуска, заглянуть на сайт их ведомства. Там дважды в сутки публикуются данные о количестве автомобилей на том или ином посту", говорится в сообщении.

Баян Тулгабаева, пресс-секретарь департамента государственных доходов Туркестанской области: — На границе Узбекистана и Казахстана образовалось скопление автомашин, так как на таможенных постах велась усиленная работа со стороны Узбекистана. Сейчас водители, следовавшие с поста «Жибек Жолы», пересекают границу через посты «Капланбек» и «Казыгурт». И в настоящее время пункты пропуска Туркестанской области работают в штатном режиме.

В январе этого года, по словам узбекских властей, был пересмотрен и реконструирован пограничный пункт пропуска «с 40 000 человек в день».

По официальным данным узбекской стороны, в 2018 году более 10,183 миллионов человек и более 101 тысячи автомобилей пересекли данный пограничный пост.