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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане меняют внешний вид патрульных машин. Как она будет выглядеть? (фото)

CA-NEWS (KZ) -  Министерство внутренних дел Казахстана разработало новые стандарты патрульной автомашины с информационными отличительными опознавательными знаками и надписями, сообщает пресс-служба ведомства.

"Помимо стандартных обозначений, на передних боковых дверях такого автотранспорта будет нанесена эмблема патрульной полиции с надписью "ZANGA QYZMET ETEMIZ", что отличает его от автомобилей других служб полиции. Для информирования населения и оперативного реагирования на обращения граждан на задних боковых крыльях автомобиля будут размещены телефонные номера дежурной части или ЦОУ и оперативного дежурного районного подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Бортовые номера автопатрулей будут расположены на задних боковых дверях и багажнике автотранспорта для более эффективного управления нарядами.

"Департаментам полиции поручено привести в соответствие с утвержденным стандартом все автомашины строевых подразделений патрульной полиции до конца года", - сообщили в МВД.

Для нанесения новых информационных знаков дополнительных затрат не требуется. Изменения будут внесены за счет ранее выделенных средств на эксплуатацию автотранспорта.

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