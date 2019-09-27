Делегация ЕФСР посетила Нурекскую и Байпазинскую ГЭС на предмет финансирования

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), средствами которого управляет Евразийский банк развития (ЕАБР) посетили Нурекскую и Байпазинскую гидроэлектростанции в Таджикистане, сообщает пресс-служба ЕАБР.

Данный визит представителей ЕФСР состоялся в рамках совместной миссии с Всемирным банком.

Члены делегации также провели встречи с руководством министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и ОАХК «Барки точик».

На встречах был обсужден ход реализации проекта реконструкции Нурекской ГЭС, а также необходимость и перспективы реабилитации оборудования и механизмов Байпазинской ГЭС, введенной в эксплуатацию более 30 лет назад.

Подводя итоги совместной миссии, стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Всемирным банком и ЕФСР и наметили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия.