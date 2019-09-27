В Ташкенте оправдан обвиненный в госизмене ученый-востоковед Андрей Кубатин

CA-NEWS (UZ) - Ташкентский областной суд по уголовным делам 26 сентября вынес определение о реабилитации ученого-востоковеда Андрея Кубатина. Он был освобожден из зала суда.

Об этом в Facebook'е сообщили его друзья, в частности, узбекский политолог Анвар Назир.

Андрей Кубатин, работавший старшим преподавателем Ташкентского государственного института востоковедения, был арестован в 2017 году при передаче из своего личного архива, состоящего из редких книг, копий сотруднику турецкого агентства TIKA, который хотел издать туристический гид по Узбекистану. В отношении ученого было заведено уголовное дело по статье 157 («Измена государству») УК Узбекистана.

1 декабря 2017 года суд приговорил его к 11 годам тюремного заключения.

Андрей Кубатин отбывал срок в колонии УЯ 64/ТХ-1, расположенной в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Напомним, что в марте этого года старшая сестра ученого Клара Сахарова обратилась к президенту Шавкату Мирзиееву с просьбой обратить внимание на дело ее брата.

В своем обращении женщина утверждала, что во время следствия сотрудники бывшей Службы национальной безопасности (ныне Службы государственной безопасности) оказывали давление и пытали ученого-востоковеда.