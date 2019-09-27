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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Федерация тенниса Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с Китайской теннисной Ассоциацией

CA-NEWS (KZ) -  В Лиссабоне (Португалия) начало свою работу ежегодное общее собрание Международной федерации тенниса (ITF), на которое съехались представители 155 стран, сообщает пресс-служба ФТК.

Президент организации Дэвид Хаггерти, приветствуя делегатов, назвал трансформацию тенниса основной темой собрания.

"Преобразование означает достижение ощутимых, значительных изменений. Это постепенное изменение роли, целей и возможностей ITF и стран, входящих в ее состав", - сказал он.

Ключевые реформы в мире тенниса в 2019 году коснулись форматов проведения крупных командных соревнований - Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Так, финальные этапы этих турниров в Мадриде в ноябре 2019 года и в Будапеште в 2020 году уже пройдут в обновленном формате.

В рамках общего собрания Президент ФТК Булат Утемуратов подписал меморандум о сотрудничестве с Венбином Лю, вице-президентом Китайской теннисной ассоциации.

Меморандум позволит расширить сотрудничество двух стран в подготовке теннисистов с использованием передовой инфраструктуры и взаимным участием в турнирах, проводимых в Казахстане и Китае.

Таким образом, Федерация тенниса Казахстана в своей деятельности и в рамках стратегических целей всемерно поддерживает общий вектор развития ITF на расширение возможностей теннисных федераций в разных странах.

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#kaztennis . ФТК и КТА подписали меморандум о сотрудничестве . Федерация тенниса Казахстана и Китайская теннисная Ассоциация подписали меморандум, который позволит активизировать сотрудничество двух стран в подготовке теннисистов с использованием передовой инфраструктуры, а также активного участия в проводимых Казахстаном и Китаем турнирах. . Подписание меморандума прошло в рамках Ежегодного общего собрания ITF в Лиссабоне (Португалия) . На фото: президент ФТК Булат Утемуратов и вице-президент КТА Венбин Лю _______ #ФедерацияТеннисаКазахстана #теннис #tennis #спорт #sport #ITF

Публикация от Kazakhstan Tennis Federation (@ktf.kz)26 Сен 2019 в 8:25 PDT

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