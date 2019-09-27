Федерация тенниса Казахстана подписала меморандум о сотрудничестве с Китайской теннисной Ассоциацией

CA-NEWS (KZ) - В Лиссабоне (Португалия) начало свою работу ежегодное общее собрание Международной федерации тенниса (ITF), на которое съехались представители 155 стран, сообщает пресс-служба ФТК.

Президент организации Дэвид Хаггерти, приветствуя делегатов, назвал трансформацию тенниса основной темой собрания.

"Преобразование означает достижение ощутимых, значительных изменений. Это постепенное изменение роли, целей и возможностей ITF и стран, входящих в ее состав", - сказал он.

Ключевые реформы в мире тенниса в 2019 году коснулись форматов проведения крупных командных соревнований - Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Так, финальные этапы этих турниров в Мадриде в ноябре 2019 года и в Будапеште в 2020 году уже пройдут в обновленном формате.

В рамках общего собрания Президент ФТК Булат Утемуратов подписал меморандум о сотрудничестве с Венбином Лю, вице-президентом Китайской теннисной ассоциации.

Меморандум позволит расширить сотрудничество двух стран в подготовке теннисистов с использованием передовой инфраструктуры и взаимным участием в турнирах, проводимых в Казахстане и Китае.

Таким образом, Федерация тенниса Казахстана в своей деятельности и в рамках стратегических целей всемерно поддерживает общий вектор развития ITF на расширение возможностей теннисных федераций в разных странах.