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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Терроризм финансируется ворованной нефтью, - депутат Казахстана
Нефть
Нефть

CA-NEWS (KZ) -  Депутат Мажилиса Альберт Рау заявил, что за счет ворованной нефти кормятся террористы, а черные старатели связаны с радикальными структурами. Он потребовал ужесточить наказание за хищение недр, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Проблема десятка лет. КНБ лично информировал, что там подпитываются и так называемые криминальные и радикальные структуры. Максимум, что получилось, это в прошлом году в Кодексе о недрах административную ответственность предусмотреть. Получается парадокс: мы его ловим десятки раз, а я видел их группами по десятку человек, и максимум, что можем сейчас, это штраф 100 долларов и на недельку отдохнуть, если его закрыть", - возмутился Альберт Рау.

По его словам, черные старатели умудряются вытаскивать куски золота из шахт, перед тем как в них спустятся шахтеры.

"Я уже не говорю про нефть, там кормятся террористы. Все, что связано с терроризмом, подпитывается за счет ворованной нефти. Нам надо каналы перекрывать. Там миллионы вращаются, а мы сидим тут об ИП рассуждаем", - заявил депутат.

Речь идет о законопроекте по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. В проекте закона к разряду субъектов финансового мониторинга отнесли бухгалтеров и консультантов. Эту норму депутат Азат Перуашев назвал "фигней".

"Прописывать в этом законе, что субъектами финмониторинга являются именно бухгалтера, юристы, оказывающие юридические услуги, это неправильно. Любой гражданин может совершить финансовое нарушение. Задача этого законопроекта, по-хорошему, выявлять теневую экономику, а у нас бухгалтера работают легально. У них своей работы хватает, их задача помогать предпринимателям с бухгалтерской отчетностью, с налоговой отчетностью", - заявил Перуашев.

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