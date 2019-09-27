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  27 сентября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан планирует обязать зарубежные организации рассекречивать данные своих граждан с офшорными счетами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан планирует обязать зарубежные организации рассекречивать данные своих граждан с офшорными счетами, чтобы вернуть вывезенные за рубеж деньги. Это станет возможным после принятия нового законопроекта, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня регламентируются взаимоотношения с международными организациями по сотрудничеству в розыске и возвращении в страну денег, незаконно вывезенных из Казахстана. Это важнейшая мера. По оценкам международных экспертов, 180-200 миллиардов долларов было вывезено из страны за годы независимости. По последнему ответу на наш депутатский запрос, в страну возвращено примерно 90 миллионов долларов. Это, конечно, смехотворные цифры", - заявил депутат Мажилиса Азат Перуашев.

Новые правила прописаны в законопроекте по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Часто зарубежные органы отказывали нашим фискальным органам (в выдаче данных о зарубежных счетах казахстанцев. - Прим.) на основании неприкосновенности банковской тайны и так далее. Если мы примем эти нормы, международные зарубежные организации обязываются отвечать на подобные обращения наших органов. Недавно швейцарские банки уже приняли решение, что будут сообщать Казахстану о наличии в их банках счетов, принадлежащих казахстанцам", - пояснил Перуашев.

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